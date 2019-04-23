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На Среднем Урале в семье донбасских беженцев родился 13-ый ребёнок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Среднем Урале в семье донбасских беженцев родился 13-ый ребёнок

Сегодня, 22:54ОбществоФото: святаяекатерина.рф
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