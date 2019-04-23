В Березовском подростки получили от 8 до 9 лет за убийство инвалида

Первый подсудимый получил 9 лет 9 месяцев воспитательной колонии. Время содержания под стражей зачитывается в срок — 1 день за 1,5 дня в колонии. Также с него будет взыскано 12 тысяч рублей за услуги адвоката. Второму подростку к отбыванию назначено 9 лет колонии, с него взыскано 3 тысячи рублей судебных издержек. Еще двоим подсудимым назначено по 8 лет и 6 месяцев и 8 лет 8 месяцев, соответственно. Один из них во время оглашения приговора расплакался.