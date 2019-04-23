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В Березовском подростки получили от 8 до 9 лет за убийство инвалида
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Березовском подростки получили от 8 до 9 лет за убийство инвалида

Сегодня, 10:51ОбществоФото: Е1.ru
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