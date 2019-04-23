В Березовском подростки получили от 8 до 9 лет за убийство инвалида
В Свердловской области оглашен приговор четверым подросткам, забившим до смерти инвалида в Березовском, сообщает прокуратура региона.
В зал судебного заседания подростки пришли сразу с вещами. Один из подростков был доставлен из СИЗО. Корреспондентам в зале суда запретили снимать лица подсудимых.
Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «д, ж, и» части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Первый подсудимый получил 9 лет 9 месяцев воспитательной колонии. Время содержания под стражей зачитывается в срок — 1 день за 1,5 дня в колонии. Также с него будет взыскано 12 тысяч рублей за услуги адвоката. Второму подростку к отбыванию назначено 9 лет колонии, с него взыскано 3 тысячи рублей судебных издержек. Еще двоим подсудимым назначено по 8 лет и 6 месяцев и 8 лет 8 месяцев, соответственно. Один из них во время оглашения приговора расплакался.
Напомним, что группа молодых людей обманом заманила инвалида в гаражный кооператив, где они избили инвалида ножкой от табурета, а также всячески унижали его, от полученных травм он скончался. Происходящее молодые люди снимали на видео.