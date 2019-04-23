Прокуратура не разрешила снос дома рядом со Свердловской филармонией

Указанный дом находится в непосредственной близости от таких объектов культурного наследия, как Дом Зотова, особняк фабриканта Курковского, дом, в котором в 1917 году проходила Уральская областная конференция РСДРП(б), Екатеринбургская художественно-промышленная школа, особняк на Карла Либкнехта, 42, и дом, в котором размещался Екатеринбургский комитет Союза социалистической молодежи Урала.

Согласно действию защитных зон, в пределах 100 метров невозможно строительство новых объектов капитального строительства и их реконструкция.