Прокуратура не разрешила снос дома рядом со Свердловской филармонией
Прокуратура признала незаконным строительство нового зала Свердловской филармонии на месте дома на Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге, сообщает интернет-издание Znak.
Указанный дом находится в непосредственной близости от таких объектов культурного наследия, как Дом Зотова, особняк фабриканта Курковского, дом, в котором в 1917 году проходила Уральская областная конференция РСДРП(б), Екатеринбургская художественно-промышленная школа, особняк на Карла Либкнехта, 42, и дом, в котором размещался Екатеринбургский комитет Союза социалистической молодежи Урала.
Согласно действию защитных зон, в пределах 100 метров невозможно строительство новых объектов капитального строительства и их реконструкция.
Напомним, разработчики проекта нового зала филармонии предложили снести дом на улице Карла Маркса, 40 в Екатеринбурге для строительства нового зала. Данная инициатива не была поддержана жильцами дома. Специальная комиссия определила, что здание не является аварийным и пригодно для жилья.