«Россети» повысят надежность подачи электричества в Чечне

Павел Ливинский рассказал, что энергетики провели более 20 мероприятий для того, чтобы Грозненский ТЭЦ работал на полную мощность. Также энергокомпания построила три новых подстанции - «Курчалой», «Гудермес-Сити», «Черноречье». Три проекта обошлись в два миллиарда рублей. На покупку спецтехники было потрачено около 295 миллионов рублей. Об этом пишут “Новые известия”.

«Россети» провели технический аудит для оценки состояния сетевого комплекса Чечни. После аудита энергетики решили реализовать комплексную программу, чтобы обеспечить республике надежные поставки электроэнергии.

По словам Павла Ливинского, программа должна быть реализована до 2024 года. На нее будет затрачено 18,8 миллиардов рублей. «Россети» подготовят энергосистему Чечни к осенне-зимнему периоду, повысят надежность подачи электричества потребителям и решат проблему с отключениями.

Глава компании сказал, что на первом этапе программы будут отремонтированы энергообъекты республики, на что планируется потратить более 342 миллионов рублей. Кроме того, 556 миллионов рублей уйдут на пополнение аварийного запаса, покупку резервных источников питания и транспорта.

«Россети» собираются сформировать дополнительные бригады, которые будут проводить оперативно-восстановительные работы.