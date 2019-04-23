Свердловский суд вернул дело группы хакеров Lurk на повторное рассмотрение

Один из подсудимых заявил, что задания на совершение компьютерных взломов поступали к нему от сотрудников ФСБ. Например, таким «поручением» стал взлом серверов Национального комитета Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году.

Участник группы Игорь Маковкин, который уже отбывает наказание с 2018 года, рассказал журналистам о цели создания Lurk и её отношении к спецслужбам. Со слов Маковкина, тот кто координировал его деятельность, никогда не упоминал о наличии приказов «сверху».

Я вообще в первый раз слышу об этом. Суть всего проекта изначально заключалась в заработке. Никаких других целей не преследовалось, и каких-то других задач, касаемо взлома каких-то серверов, не ставилось. Вся обработка заражённых компьютеров сводилась к одной цели — похищения денежных средств и собственного личного обогащения,рассказал осуждённый хакер.

Хакерская группа Lurk была поймана в 2016 году, после пяти лет розысков. Участников подозревают в похищениях со счетов банков и компаний более 1,2 млрд рублей. Украденные деньги группа тратила на покрытие имеющихся долгов, заработную плату программистам и поддержание анонимности. Большинство её участников было из Свердловской области.