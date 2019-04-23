УФАС приостановило аукцион на благоустройство Зеленой Рощи в Екатеринбурге

Согласно информации с сайта госзакупок, УФАС пожаловалось ООО «Лима». Представителям компании не понравилось, что в закупке не было установлено требование, согласно которому подрядчик должен иметь опыт работы в сфере благоустройства сроком три года, как того требует законодательство. Поэтому закупка была приостановлена для дальнейшей проверки.