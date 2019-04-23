УФАС приостановило аукцион на благоустройство Зеленой Рощи в Екатеринбурге
Сегодня, 20:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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УФАС приостановило конкурс по выбору подрядчика на благоустройство парка «Зеленая роща», который располагается в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно информации с сайта госзакупок, УФАС пожаловалось ООО «Лима». Представителям компании не понравилось, что в закупке не было установлено требование, согласно которому подрядчик должен иметь опыт работы в сфере благоустройства сроком три года, как того требует законодательство. Поэтому закупка была приостановлена для дальнейшей проверки.
Всего для участия в аукционе заявки подали 11 участников. Победителя должны были объявить 26 апреля. Контракт на благоустройство Зеленой рощи стоит 161,4 млн рублей.
Ранее отменить благоустройство парка требовал общественник Владимир Злоказов, так как по проекту запланирована вырубка 230 деревьев. 23 апреля мэр Екатеринбурга Александр Высокинский выезжал в парк, где встретился с Злоказовым.
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