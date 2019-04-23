В 15 городах РФ пройдет международный саммит медсестер

Из года в год Саммит становится все более многочисленным. Если в 2018 году мероприятие прошло в 10 городах, то в этом году – на 15 российских площадках соберутся пять тысяч медицинских работников. Об этом пишут «Новые известия».

По традиции событие проводится в честь международного дня медсестры. Саммит откроется телемостом между Москвой и Санкт-Петербургом, в котором будут принимать участие делегации из Китая, ЮАР, Бразилии, Индии, Испании и России.

В этом году на Саммите будет обсуждаться работа медсестры. В частности, контроль и наблюдение за пациентами, уровень подготовки среднего медперсонала. Также участники обсудят, каким образом медсестра может облегчать жизнь пациента с хроническими заболеваниями.

По словам директора Высшей медицинской школы Виталины Левашовой, ВОЗ активно борется с неинфекционными заболеваниями. В этом году на саммите будет поднят вопрос о необходимости расширения границ деятельности медсестер, начиная профилактикой хронических заболеваний и заканчивая сестринским паллиативным уходом, отметила Левашова.