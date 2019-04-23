В 15 городах РФ пройдет международный саммит медсестер

22 мая около Конгресс-центра Сеченовского Университета пройдет международный саммит медсестер под названием «Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям». Пятый юбилейный Саммит организует Высшая медицинская школа, компания «ИНВИТРО» и Российская Ассоциация медицинских сестер, а также Минздрав РФ.
Из года в год Саммит становится все более многочисленным. Если в 2018 году мероприятие прошло в 10 городах, то в этом году – на 15 российских площадках соберутся пять тысяч медицинских работников. Об этом пишут «Новые известия».
По традиции событие проводится в честь международного дня медсестры. Саммит откроется телемостом между Москвой и Санкт-Петербургом, в котором будут принимать участие делегации из Китая, ЮАР, Бразилии, Индии, Испании и России.
В этом году на Саммите будет обсуждаться работа медсестры. В частности, контроль и наблюдение за пациентами, уровень подготовки среднего медперсонала. Также участники обсудят, каким образом медсестра может облегчать жизнь пациента с хроническими заболеваниями.
По словам директора Высшей медицинской школы Виталины Левашовой, ВОЗ активно борется с неинфекционными заболеваниями. В этом году на саммите будет поднят вопрос о необходимости расширения границ деятельности медсестер, начиная профилактикой хронических заболеваний и заканчивая сестринским паллиативным уходом, отметила Левашова.
Также в рамках Саммита состоится выставка «Современное сестринское дело», в которой примут участие производители и поставщики лекарств, расходных материалов, медицинской одежды и техники.