В Екатеринбурге дольщик остался без жилья из-за векселя компании-банкрота
В Екатеринбурге дольщик УСК «Малахит» остался без квартиры из-за оплаты части стоимости векселем обанкротившейся компании, сообщает Свердловский областной суд.
Мужчина заключил договор об участии в долевом строительстве с ООО УСК «Малахит». Стоимость квартиры составила 4 миллиона 183 тысячи 680 рублей. 3 миллиона покупатель оплатил кредитными средствами, еще 1 миллион 183 тысячи 680 рублей были выданы векселем ООО «Строительно-монтажное управление № 24».
Покупатель обратился с иском в суд после того, как не получил квартиру по истечению сроков договора. Строительная компания подала встречный иск, в котором требовала погасить задолженность по договору в размере более одного миллиона и неустойки в более 250 тысяч рублей.
Выяснилось, что сделка по выдаче векселя является недействительной из-за дела о банкротстве в отношение ООО «Строительно-монтажное управление № 24». А по условиям договора право на получение квартиры и оформление ее в собственность возникает с момента полного исполнения покупателем денежного обязательства по оплате.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с покупателя задолженность по договору участия в долевом строительстве в сумме более одного миллиона рублей и неустойку за нарушение сроков оплаты в размере 14 061 рубля.
Мужчина подал апелляцию. Свердловский областной суд после рассмотрения материалов дела оставил решение первой инстанции без изменения.