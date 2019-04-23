В Екатеринбурге дольщик остался без жилья из-за векселя компании-банкрота

Мужчина заключил договор об участии в долевом строительстве с ООО УСК «Малахит». Стоимость квартиры составила 4 миллиона 183 тысячи 680 рублей. 3 миллиона покупатель оплатил кредитными средствами, еще 1 миллион 183 тысячи 680 рублей были выданы векселем ООО «Строительно-монтажное управление № 24».

Покупатель обратился с иском в суд после того, как не получил квартиру по истечению сроков договора. Строительная компания подала встречный иск, в котором требовала погасить задолженность по договору в размере более одного миллиона и неустойки в более 250 тысяч рублей.

Выяснилось, что сделка по выдаче векселя является недействительной из-за дела о банкротстве в отношение ООО «Строительно-монтажное управление № 24». А по условиям договора право на получение квартиры и оформление ее в собственность возникает с момента полного исполнения покупателем денежного обязательства по оплате.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с покупателя задолженность по договору участия в долевом строительстве в сумме более одного миллиона рублей и неустойку за нарушение сроков оплаты в размере 14 061 рубля.