В Екатеринбурге ФАС завела дело на Атомстройкомплекс из-за странного слова

Екатеринбургский застройщик «Атомстройкомплекс» разместил в городе рекламные щиты с изображением свиней и надписью «Все будет охрюнительно». Эксперты УФАС посчитали, что данное слово образовано путем замены буквы «е» на букву «ю», что является отсылкой к бранному слову.