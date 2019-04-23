В Екатеринбурге ФАС завела дело на Атомстройкомплекс из-за странного слова
Сегодня, 08:14ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловская ФАС завела дело на «Атомстройкомплекс» из-за слова «охрюнительно» в рекламном слогане, сообщает пресс-служба УФАС по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбургский застройщик «Атомстройкомплекс» разместил в городе рекламные щиты с изображением свиней и надписью «Все будет охрюнительно». Эксперты УФАС посчитали, что данное слово образовано путем замены буквы «е» на букву «ю», что является отсылкой к бранному слову.
При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка. В указанной рекламе словом «охрюнительно» завуалировано бранное, жаргонное и непристойное слово,сообщается в экспертном заключении.
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