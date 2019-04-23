В Екатеринбурге несколько сотен призывников уйдут в армию этой весной

В настоящий момент необходимые процедуры прошли 1,2 тысячи призывников. Часть из них была направлена на дообследование, некоторые получили отсрочку. Всего в этом году в армию призваны 135 тысяч россиян.

Призывная кампания в Екатеринбурге стартовала 1 апреля, первая партия призывников уже направлена в областной сборный пункт, который начал работу 19 апреля.