В Екатеринбурге несколько сотен призывников уйдут в армию этой весной
Сегодня, 14:02ОбществоФото: Екатеринбург.рф
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге несколько сотен призывников пополнят ряды российской армии этой весной, сообщает пресс-служба мэрии столицы Урала.
Сюжеты: Екатеринбург
В настоящий момент необходимые процедуры прошли 1,2 тысячи призывников. Часть из них была направлена на дообследование, некоторые получили отсрочку. Всего в этом году в армию призваны 135 тысяч россиян.
Призывная кампания в Екатеринбурге стартовала 1 апреля, первая партия призывников уже направлена в областной сборный пункт, который начал работу 19 апреля.
Призыв завершится 15 июля. Параллельно с этим администрации районов и военные комиссариаты проводят работу по оповещению призывников и их родителей о необходимости выполнения всех установленных законом действий при наступлении соответствующего возраста. В последнее время отмечается возрастающий интерес среди молодежи к воинской службе.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей