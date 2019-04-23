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В Екатеринбурге несколько сотен призывников уйдут в армию этой весной
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге несколько сотен призывников уйдут в армию этой весной

Сегодня, 14:02ОбществоФото: Екатеринбург.рф
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