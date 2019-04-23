В Екатеринбурге владелец стройфирмы лишился Lexus из-за долга в 12 млн
Сегодня, 11:05ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль у застройщика, задолжавшего 12 миллионов рублей, сообщает УФССП по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге предприятие, занимающееся строительством, задолжало 12 миллионов рублей по налогам и сборам, а также двум частным организациям. При этом, владелец предприятия скрывал наличие имущества, на которое мог бы быть наложен арест с целью обеспечения долговых обязательств.
В ходе исполнительного производства судебным приставам удалось установить, что в автопарке предприятия-должника имеется автомобиль Lexus LX450D. Автомобиль был обнаружен на одной из парковок города. Владелец предприятия отказывался отдать судебным приставам ключи от люксового автомобиля. Транспортное средство было арестовано в присутствии понятых и на эвакуаторе доставлено на спецстоянку. Автомобиль будет передан Росимуществу для дальней реализации.
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