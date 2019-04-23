В Камышлове после коммунальной аварии заведено дело на «Водоканал»
В Камышлове после проверки прокуратуры по факту коммунальной аварии на сетях «Водоканала» заведено административное дело на юрлицо, а также выданы предписания в адрес конкурсного управляющего, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура провела проверку после коммунальной аварии, произошедшей в Камышлове 30 апреля. Тогда, из-за прорыва на сетях «Водоканала», на несколько дней без водоснабжения остались около 400 домов, 12 детсадов, 6 школ и 5 соцобъектов.
В ходе проверки установлено, что водообеспечением города занимается МУП «Водоканал Камышлов», которое собирает за оказание услуги платежи с населения. В 2015 году МУП признан банкротом, в отношении него начато конкурсное производство. Фактический износ системы водоотведения и водообеспечения города составляет 85%. Здание канализационно-насосной станции, где произошла авария, требует капитального ремонта. Помимо этого, установлено, что в связи с процедурой банкротства предприятием на капитальный ремонт денежные средства не выделялись, осуществлялись только текущие ремонтные работы. Мэрия Камышлова также из бюджета муниципалитета средства на реконструкцию системы водоснабжения не выделяла, данная статья расходов в бюджете не запланирована.
Прокуратура в отношении юридического лица МУП «Водоканал Камышлов» возбудила дело об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП Российской Федерации. В адрес конкурсного управляющего вынесено предписание об устранении нарушений. В суд направлено исковое заявление с требованием обязать МУП провести техническую оценку состояния систем водоснабжения и водоотведения. Администрацию Камышлова, с учетом проведенной экспертизы, обязать разработать и реализовать проект модернизации систем водообеспечения города.