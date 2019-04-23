В Камышлове после коммунальной аварии заведено дело на «Водоканал»

Прокуратура провела проверку после коммунальной аварии, произошедшей в Камышлове 30 апреля. Тогда, из-за прорыва на сетях «Водоканала», на несколько дней без водоснабжения остались около 400 домов, 12 детсадов, 6 школ и 5 соцобъектов.

В ходе проверки установлено, что водообеспечением города занимается МУП «Водоканал Камышлов», которое собирает за оказание услуги платежи с населения. В 2015 году МУП признан банкротом, в отношении него начато конкурсное производство. Фактический износ системы водоотведения и водообеспечения города составляет 85%. Здание канализационно-насосной станции, где произошла авария, требует капитального ремонта. Помимо этого, установлено, что в связи с процедурой банкротства предприятием на капитальный ремонт денежные средства не выделялись, осуществлялись только текущие ремонтные работы. Мэрия Камышлова также из бюджета муниципалитета средства на реконструкцию системы водоснабжения не выделяла, данная статья расходов в бюджете не запланирована.