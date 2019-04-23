В Нижнем Тагиле генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая
Сегодня, 14:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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7 мая в 19:00 в Нижнем Тагиле запланирована генеральная репетиция парада, посвященного 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В мероприятии примут участие военнослужащие Тагильской ракетной дивизии, отряда специального назначения «Урал», сотрудники Нижнетагильского гарнизона полиции, кадеты и другие участники парада. Всего около 500 человек пройдут перед трибуной по улице Ленина в Нижнем Тагиле. Впервые в праздничном шествии примут участие воспитанники военно-патриотического клуба «Ратник» и сводный расчет 9 отряда ФПС.
В тренировке будут задействованы 23 единицы военной техники и 13 парадных расчетов.
По случаю проведения репетиции с 18:30 до 21:00 будет ограничено движение транспорта по проспекту Ленина от улицы Первомайской до проспекта Мира.
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