В Нижнем Тагиле генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая

В мероприятии примут участие военнослужащие Тагильской ракетной дивизии, отряда специального назначения «Урал», сотрудники Нижнетагильского гарнизона полиции, кадеты и другие участники парада. Всего около 500 человек пройдут перед трибуной по улице Ленина в Нижнем Тагиле. Впервые в праздничном шествии примут участие воспитанники военно-патриотического клуба «Ратник» и сводный расчет 9 отряда ФПС.