Власти Свердловской области поддержали фестиваль Ural Music Night
Сегодня, 19:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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23 апреля в Екатеринбурге прошло совещание по организации фестиваля Ural Music Night. Правительство региона заявило о готовности помочь в подготовке к проведению мероприятия, пишет «Облгазета».
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее организаторы говорили о возникших проблемах с финансированием мероприятия.
На совещании был представлен проект программ, концепции 73 площадок фестиваля и карта размещения. Также организаторы назвали имена ключевых участников музыкального фестиваля, которыми станут Little Big, Shortparis, Grupo Fantasma, Jazzrausch BigBand.
Замгубернатора Свердловской области Павел Креков на встрече подчеркнул, что власти готовы оказать поддержку мероприятию.
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