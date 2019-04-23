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Власти Свердловской области поддержали фестиваль Ural Music Night
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Власти Свердловской области поддержали фестиваль Ural Music Night

Сегодня, 19:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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