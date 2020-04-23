Депутат госдумы предложил свердловским властям на время отменить сборы за капремонт
Сегодня, 20:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Депутат государственной думы Андрей Альшевских направил письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с предложением отменить на время в регионе сборы за капремонт. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.
По мнению Альшевских, такую меру нужно ввести в области на несколько месяцев. Он призвал брать пример с тех регионов, где уже такие меры поддержки населения уже введены. Это Кировская, Ростовская и Пензенская области.
Бюджeт фoнда не трeснет, если сoбственники врeменно пeрестанут плaтить,считает депутат.
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