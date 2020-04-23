Куйвашев поручил раз в три дня дезинфицировать подъезды в майские праздники
Сегодня, 13:52ОбществоФото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить дезинфекцию подъездов в майские праздники в городах, где есть подтвержденные случаи коронавируса, сообщает департамент информационной политики региона.
Сюжеты: Коронавирус
На сегодняшнем заседании правительства глава региона поручил подготовить план-график дезинфекции всего жилищного фонда. Он уточнил, что обработка должна проводиться раз в три дня. До майских праздников все необходимые инструменты для обработки, а также графики, должны быть подготовлены и утверждены.
Кроме того, Куйвашев поручил уделить особое внимание дезинфекции общественного транспорта, а также предприятий, которые работают в период пандемии коронавируса.
В Свердловской области действует бессрочно режим самоизоляции. Он будет отменен только после особого распоряжения. Вчера Евгений Куйвашев во время рабочей встречи с Владимиром Путиным допустил возможность введения пропусков на время майских праздников.
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