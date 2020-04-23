Куйвашев поручил раз в три дня дезинфицировать подъезды в майские праздники

На сегодняшнем заседании правительства глава региона поручил подготовить план-график дезинфекции всего жилищного фонда. Он уточнил, что обработка должна проводиться раз в три дня. До майских праздников все необходимые инструменты для обработки, а также графики, должны быть подготовлены и утверждены.

Кроме того, Куйвашев поручил уделить особое внимание дезинфекции общественного транспорта, а также предприятий, которые работают в период пандемии коронавируса.