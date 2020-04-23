Между Нижним Тагилом и Екатеринбургом откроется индустриальный парк
Сегодня, 18:51ОбществоФото: Департамент информационной политики
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Между Корпорацией развития Среднего Урала и администрацией Режа было подписано соглашение о создании в городе индустриального парка, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Резидентами парка станут представители малого и среднего бизнеса. Они получат доступ к площадкам на льготных условиях. Территория парка составит 28 га. Если на площадки парка будет спрос, то площадь объекта увеличат до 62 га.
Режевской городской округ является привлекательной инвестиционной территорией в силу своего географического расположения – это не только близость к Екатеринбургу, областному центру, но и к промышленному центру региона – Нижнему Тагилу, отметил глава округа Иван Карташов.
На данный момент специалисты проводят анализ потребностей потенциальных резидентов в инфраструктуре.
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