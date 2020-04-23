Обвиняемого в получении взятки мэра Тугулыма отпустили под домашний арест

Ранее он находился в СИЗО. Свердловский областной суд изменил для него меру пресечения. Так, он пробудет под домашним арестом до 9 июня.

Следствие считает, что в 2016 году Селиванов потребовал от директора одного из муниципальных учреждений вознаграждение. В обмен он обещал покровительствовать по службе, ежегодно продлевать трудовой контракт, а также увеличивать финансирование учреждения. Директор согласилась и с 2016 года передала обвиняемому около двух миллионов рублей, а также имущество на сумму больше 100 тысяч рублей.