Обвиняемого в получении взятки мэра Тугулыма отпустили под домашний арест
Сегодня, 08:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Обвиняемый во взяточничестве мэр Тугулыма Сергей Селиванов отпущен под домашний арест, сообщает пресс-служба областного суда.
Ранее он находился в СИЗО. Свердловский областной суд изменил для него меру пресечения. Так, он пробудет под домашним арестом до 9 июня.
Как заявили в пресс-службе суда, обвиняемому запрещено общение с другими участниками дела, бывшими и нынешними подчиненными, получение отправлений, использование интернета.
Следствие считает, что в 2016 году Селиванов потребовал от директора одного из муниципальных учреждений вознаграждение. В обмен он обещал покровительствовать по службе, ежегодно продлевать трудовой контракт, а также увеличивать финансирование учреждения. Директор согласилась и с 2016 года передала обвиняемому около двух миллионов рублей, а также имущество на сумму больше 100 тысяч рублей.
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