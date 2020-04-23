Пассажиров РЖД обязали указывать свои контакты при приобретении билетов на поезда
Сегодня, 12:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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С сегодняшнего дня, 23 апреля, при приобретении билета на поезд РЖД в кассах или онлайн, граждане обязаны указывать свои контактные данные, сообщают «РИА-Новости».
Сюжеты: Коронавирус
Теперь пассажиры должны в обязательном порядке указывать свой номер мобильного телефона или e-mail. Данная норма была закреплена на законодательном уровне.
Раньше пассажиры могли указывать эту информацию по желанию, чтобы получать информацию об изменениях в расписании.
В РЖД уточнили, что услуга предоставляется бесплатно, а номера телефонов не будут использованы с целью рекламных рассылок.
Ранее из-за пандемии коронавируса РЖД отменили больше ста пассажирских поездов, а также скорректировали график движения других. При этом в компании уточнили, что корректировка графика проводится только при наличии дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет меньше 25% от общего количества предлагаемых мест.
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