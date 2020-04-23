Пассажиров РЖД обязали указывать свои контакты при приобретении билетов на поезда

Теперь пассажиры должны в обязательном порядке указывать свой номер мобильного телефона или e-mail. Данная норма была закреплена на законодательном уровне.

Раньше пассажиры могли указывать эту информацию по желанию, чтобы получать информацию об изменениях в расписании.

В РЖД уточнили, что услуга предоставляется бесплатно, а номера телефонов не будут использованы с целью рекламных рассылок.