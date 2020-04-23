Сбербанк продолжает поддерживать бизнес на фоне пандемии

Сбербанк не перестает поддерживать бизнес, который пострадал из-за пандемии. 25 марта в банке была запущена собственная расширенная программа кредитных каникул для бизнеса.
Кроме того, финансовая организация поддерживает госпрограммы: предоставляет малому и микробизнесу кредитование под 0% для выплаты зарплаты, а также субсидирует процентную ставку для компаний МСП.
В настоящее время Сбербанк выдал зарплатные кредиты под 0% на сумму 57,3 миллиарда рублей в количестве более 73 тысяч штук. Сюда же вошли лимиты для компаний, относящихся к новой отрасли «непродовольственный ретейл», которая недавно была добавлена в список пострадавших. С тех пор, как стартовала программа «кредит под 0%», Сбербанк принял заявки на сумму около 12 миллиардов рублей, а также одобрил 5,8 миллиарда рублей кредитов. Для индивидуальных предпринимателей и ООО с одним учредителем, которые составляют 60% всех бизнес-клиентов банка, процесс одобрения кредита занимает около 15 минут. Эта процедура занимает больше времени для клиентов, которые ранее не обслуживались, однако Сбербанк продолжает активно принимать заявки для таких клиентов — их уже набралось около 100. Об этом сообщает NewsNN.
У Сбербанка есть собственная расширенная программа кредитных каникул, по которой поступило более 60 тысяч заявок, одобрено около 29 тысяч заявок. Финансовая организация провела реструктуризацию по 25 тысячам договоров на сумму 45 миллиардов рублей.
По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, с 20 апреля банк присоединился к новой программе Правительства, которая предполагает субсидирование ставок компаниям МСП пострадавших отраслей. По этой программе получено 100 заявок на сумму более 700 миллионов рублей, отметил Попов.