Сбербанк продолжает поддерживать бизнес на фоне пандемии

В настоящее время Сбербанк выдал зарплатные кредиты под 0% на сумму 57,3 миллиарда рублей в количестве более 73 тысяч штук. Сюда же вошли лимиты для компаний, относящихся к новой отрасли «непродовольственный ретейл», которая недавно была добавлена в список пострадавших. С тех пор, как стартовала программа «кредит под 0%», Сбербанк принял заявки на сумму около 12 миллиардов рублей, а также одобрил 5,8 миллиарда рублей кредитов. Для индивидуальных предпринимателей и ООО с одним учредителем, которые составляют 60% всех бизнес-клиентов банка, процесс одобрения кредита занимает около 15 минут. Эта процедура занимает больше времени для клиентов, которые ранее не обслуживались, однако Сбербанк продолжает активно принимать заявки для таких клиентов — их уже набралось около 100. Об этом сообщает NewsNN.