Страховой Дом ВСК презентовал новый полис для владельцев авто

«КАСКО: компакт минимум» позволит оградить от непредвиденных и нежелательных для каждого владельца машины трат и выполнить ремонт автомобиля в дилерском центре с заменой на новые детали при такой потребности. До 30 апреля цена полиса сохранится на уровне 1 200 рублей, передает NewsNN.

Отмечается, что полис ВСК «не привязывается» ко времени действия ОСАГО, то есть он доступен к регистрации в любую дату - независимо от периода действия полиса обязательного страхования. Он не служит дополнением к уже оформленному ОСАГО и и его можно приобрести в качестве отдельного продукта - даже если автовладелец уже застрахован по ОСАГО у другой страховой компании.

Кроме всего, полис «мультидрайв», то есть им не ограничивается численность лиц, которые были допущены к управлению транспортным средством, и он позволяет получать компенсационные выплаты владельцу машины независимо от того, кто был за рулем во время ДТП или страхового случая.

«По информации Российского союза автостраховщиков, примерно 20 млн владельцев машин не оформили ОСАГО либо передвигаются с поддельным документом. Также растет количество граждан, перемещающихся на велосипедах, самокатах и пр., и хотя они - тоже субъекты дорожного движения, к ним не относится требование по обязательному оформлению полиса страхования. В итоге при аварии отсутствие у них полиса может вызвать проблемы у невиновного участника ДТП, а взыскания по ущербу в этих ситуациях почти всегда осуществляются через суд. Вот почему наша компания создала «КАСКО: компакт минимум», цель которого - защитить собственников машин в таких ситуациях. Учитывая преимущества нашего продукта и его востребованность на рынке, мы прогнозируем высокий уровень спроса и интерес к этому виду автострахования», - дал комментарий Александр Абраменко, старший вице-президент, руководитель Центра развития продуктов Страхового Дома ВСК.