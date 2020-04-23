«У нас нет выхода». Как проходит дистанционное обучение в тагильских школах

«Дистанционка» — норма или испытание?

6 апреля все школы России, в том числе, Нижнего Тагила, перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. «Дистанционка» предполагает образовательный процесс, не выходя из дома, — преподавание посредством социальных сетей, электронных площадок, почты и видео-конференций. Новая система будет действовать до особого распоряжения, которое зависит от эпидемиологической обстановки в области.

Как отмечает начальник управления образования Татьяна Удинцева, «дистанционка» оказалась новой и для педагогов, и для родителей, и для детей. Кроме того, у многих учителей школ «есть недоверие к обучению с помощью дистанционных технологий», а у специалистов в возрасте есть проблемы во взаимодействии с техникой и интернетом. Директор школы № 100 Дмитрий Язовских считает, что в дистанционном формате особенно сложно преподавать учителям музыки, ИЗО и физической культуры.

Татьяна Удинцева сообщила, что у школ был короткий период перехода, но, несмотря на это, тагильские учреждения достойно справляются с дистанционным обучением.

У нас нет выхода. Поэтому даже учителя в возрасте с помощью молодых педагогов, завучей, а иногда и старшеклассников, перешли на дистанционное обучение, рассказывает начальник управления образования.

Несовершенство «дистанционки» показали электронные образовательные платформы. Основная из них — «Сетевой город. Образование», не выдержала нагрузки в первый день учёбы из дома. Как рассказывает Татьяна Удинцева, не все платформы были готовы к большому количеству пользователей.

Сетевой город постоянно «висит», поэтому дочери часто приходится делать задание поздно вечером, когда более или менее можно зайти. В основном это конспекты, письменные ответы на вопросы по заданной проблематике. В день на это уходит пять-шесть часов, рассказала Марина (имя изм. — прим.ред.).

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Технологии и результаты

Ещё одна проблема дистанционки — отсутствие в некоторых семьях электронных устройств. Всем, кто обращался в свои школы, постарались выдать компьютерную технику, планшеты и сим-карты с бесплатным высокоскоростным интернетом, рассказывает Татьяна Удинцева. В основном помогали многодетным и малоимущим семьям.

Учитель ОБЖ Андрей Калинин считает, что результатом новой формы образования могут стать пробелы в знаниях, которые скажутся на обучении в следующем году.

В следующем году учителя будут вынуждены тратить время на освоение пропущенного материала. Много работы появится у репетиторов, поделился Калинин.

Тем не менее, он отметил плюс дистанционного образования. По его мнению, «дистанционка» показала детям, что ходить в школу намного интересней, чем сидеть дома за компьютером. К положительным аспектам Татьяна Удинцева отнесла и освоение новых технологий всеми участниками образовательного процесса, повышение квалификации преподавателей, а также то, что родители по максимуму включились в обучение своих детей.

Процесс обучения всё-таки идёт — это большой плюс. С нами соучастниками, действительно, стали родители. Технология позволила родителям быть рядом с детьми и понять, чем им можно помочь,рассказала начальник управления образования.

Для коммуникации с родителями учеников сотрудники школ используют видео-конференции и социальные сети, где создаются группы с классными руководителями и учителями-предметниками. Как отмечают сотрудники управления образования, взрослые оказывают помощь в подготовке домашнего задания и организации рабочего места школьника.

Все учителя всегда на связи, руководство школы тоже. В общем, всё понятно. Сыну хочется в школу больше из-за друзей, а где учиться — без разницы, поделилась Анна Григорьева.

А что с экзаменами?

Как рассказывает Татьяна Удинцева, министр просвещения Российской Федерации объявил об отмене ВПР (всероссийская проверочная работа — прим.ред.). Сроки проведения пока перенесены на осень. Кроме того, система образования отказалась от ОГЭ у девятиклассников по двум дополнительным предметам. Теперь они будут сдавать только русский язык и математику. По словам главного специалиста по организации и развитию общего образования Ирины Гавриленко, изменились и условия поступления для выпускников девятых классов — приём в средние профессиональные образовательные учреждения будет проходить по среднему баллу аттестата.

Для детей может быть это лучше — не надо сдавать дополнительные предметы и аттестаты получат на основании русского языка и математики, сказала Татьяна Удинцева.

Порядок и правила сдачи ЕГЭ остаются пока без изменений. На 8 июня запланированы первые экзамены для учеников девятых и одиннадцатых классов. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, говорит Ирина Гавриленко, проходит с помощью официальных сайтов и консультаций с преподавателями.

Проведение последних звонков остается под вопросом из-за запрета на массовые мероприятия. В данное время чиновники разрабатывают альтернативу, в случае отмены традиционного праздника выпускников.

Постараемся сделать каким-то образом онлайн, может быть, какие-то флэшмобы устроим. Пока эта тема для обсуждения. Надеемся, что какие-то мероприятия нам удастся провести, сказала Татьяна Удинцева.

Питание и компенсации

В период дистанционного обучения город выделяет деньги на одноразовое питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, в чьей семье доход ниже прожиточного минимума Свердловской области, а также многодетным семьям. Компенсацию за двухразовое питание получают дети с ОВЗ и дети-инвалиды. Как отметили в управлении образования, стоимость обедов на территориях страны различна. Это зависит от цен на продукты и на услуги питания. Рацион детей, не входящих в льготную группу, оплачивают родители посредством банковских карт. В данное время эти деньги можно вернуть, написав заявление в личном кабинете «НИТ — школьное питание».

Онлайн будущее

В целом спикеры считают, что дистанционная форма не заменяет очное образование. Дмитрий Язовских сказал, что дети должны быть в контакте с учителями без посредников в виде электронных устройств. Его точку зрения разделяет мать двоих детей Надежда Глоба.

Дистанционная форма обучения даёт хоть какую-то возможность получения знаний и общения с педагогами сейчас. Но очень не хотелось бы, чтобы это затянулось надолго. Живое общение не заменят компьютеры, сообщила Надежда Глоба.

По мнению Андрея Калинина, в недалёком будущем школы исчезнут вместе с профессией учителя, а дети будут получать образование дистанционно. Татьяна Удинцева уверена, что российская система готова к дистанционке, но не в ближайшее время, так как классно-урочная форма более эффективна. Также она добавила, что необходимо доработать образовательные платформы — на сегодняшний день идеальных нет.