У жителя Урала приставы забрали автомобиль за 35 неоплаченных штрафов ПДД

В пресс-службе УФССП по Свердловской области рассказали, что мужчина накопил штрафы, но расплачиваться не собирался. Вследствие этого, судебный пристав-исполнитель в отношении мужчины вынес постановление об ограничении прав собственности на его автомобиль Toyota.