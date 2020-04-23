У жителя Урала приставы забрали автомобиль за 35 неоплаченных штрафов ПДД
Сегодня, 11:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Каменска-Уральского лишился иномарки за то, что не оплатил 35 штрафов за нарушение ПДД, сообщает «Комсомольская правда».
Общая сумма задолженности составила 19 тысяч рублей.
В пресс-службе УФССП по Свердловской области рассказали, что мужчина накопил штрафы, но расплачиваться не собирался. Вследствие этого, судебный пристав-исполнитель в отношении мужчины вынес постановление об ограничении прав собственности на его автомобиль Toyota.
Кроме того, приставами были взысканы средства, которые хранились на расчетных счетах в банке у мужчины. Только после этого мужчина решил начать выплачивать долги.
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