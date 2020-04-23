В больнице Богдановича у скончавшейся от пневмонии пациентки COVID-19 не подтвердился
Сегодня, 11:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Патологоанатомы не обнаружили коронавируса у скончавшейся от пневмонии пациентки из Богдановича, сообщает E1.
Сюжеты: Коронавирус
По данным патологоанатомического исследования, которое было проведено в отношении 70-летней пациентки, женщина скончалась от совокупности факторов, спровоцированных пневмонией и тяжелым хроническим заболеванием. Картина не соответствует коронавирусной инфекции.
Напомним, пациентка поступила в больницу с пневмонией. У нее также был взят анализ на выявление коронавируса. Результат стал известен после того, как женщина скончалась. Диагноз «коронавирус» был предварительно подтвержден. По этому причине, 45 медиков и 23 пациента были изолированы.
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