В больнице Богдановича у скончавшейся от пневмонии пациентки COVID-19 не подтвердился

По данным патологоанатомического исследования, которое было проведено в отношении 70-летней пациентки, женщина скончалась от совокупности факторов, спровоцированных пневмонией и тяжелым хроническим заболеванием. Картина не соответствует коронавирусной инфекции.

Напомним, пациентка поступила в больницу с пневмонией. У нее также был взят анализ на выявление коронавируса. Результат стал известен после того, как женщина скончалась. Диагноз «коронавирус» был предварительно подтвержден. По этому причине, 45 медиков и 23 пациента были изолированы.