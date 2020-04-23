В домах Нижнего Тагила в 2020 году заменят 42 лифта

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В Нижнем Тагиле до конца 2020 года установят 42 новых лифта, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего при поддержке областного бюджета в Свердловской области будут заменены 254 лифта. На эти цели выделено 225 миллионов рублей. Средства на условиях софинансирования получат шесть муниципалитетов. Больше всего лифтов заменят в Екатеринбурге – 191. В Нижнем Тагиле установят 42 лифта, в Асбесте – 11, в Ревде и Заречном – по три, в Кировграде – четыре.
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