В Екатеринбурге автоинспекторы тестируют систему для поимки нарушителей карантина
Сегодня, 19:16ОбществоФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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В Екатеринбурге автоинспекторы тестируют мобильное приложение, которое позволяет выявлять автомобили граждан, находящихся на карантине, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
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Приложение «Мобильный розыск» также позволяет разыскивать машины умерших людей, автомобили, находящиеся в розыске, и водителей, которые были лишены права управления транспортным средством.
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Для работы сотрудникам ГИБДД нужно поставить на дороге камеру, которая при фиксации подозрительного автомобиля предаёт данные на мобильный телефон. На экране отображается фото машины, ее номер и причина, по которой автомобиль зафиксировала камера.
В базе приложения находится около 33 тысяч транспортных средств, база обновляется каждый день.
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