В Екатеринбурге автоинспекторы тестируют систему для поимки нарушителей карантина

Приложение «Мобильный розыск» также позволяет разыскивать машины умерших людей, автомобили, находящиеся в розыске, и водителей, которые были лишены права управления транспортным средством.

Для работы сотрудникам ГИБДД нужно поставить на дороге камеру, которая при фиксации подозрительного автомобиля предаёт данные на мобильный телефон. На экране отображается фото машины, ее номер и причина, по которой автомобиль зафиксировала камера.