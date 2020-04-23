В Екатеринбурге на волонтеров составили протоколы за нарушение режима самоизоляции
Сегодня, 15:52ОбществоФото: pixabay.com
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Постановление о нарушении режима самоизоляции получили два жителя Екатеринбурга, которые направлялись в штаб по сбору помощи нуждающихся, сообщает «Российская газета».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Штаб по сбору продуктов был создан автором проекта #немузеймусора Ильей Капустиным. Недавно активисты прошли регистрацию на сайте «Мы вместе» и начали работу. Их основной целью является сбор благотворительной помощи, формирование наборов и раздача их людям, оказавшимся в сложной ситуации.
Общественники обратились в ОНФ и Екатеринбургскую думу за помощью в легализации деятельности.
Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин пообещал рассказать о проблеме на заседании городского оперативного штаба по коронавирусу. Кроме того, он заявил, что попросит Евгения Куйвашева о помощи в создании условий для работы активистов.
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