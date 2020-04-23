В Екатеринбурге на волонтеров составили протоколы за нарушение режима самоизоляции

Штаб по сбору продуктов был создан автором проекта #немузеймусора Ильей Капустиным. Недавно активисты прошли регистрацию на сайте «Мы вместе» и начали работу. Их основной целью является сбор благотворительной помощи, формирование наборов и раздача их людям, оказавшимся в сложной ситуации.

Общественники обратились в ОНФ и Екатеринбургскую думу за помощью в легализации деятельности.