В Невьянске мошенники оформили на местную жительницу кредит на сумму 700 тысяч рублей
Сегодня, 12:11ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Невьянске телефонные мошенники оформили кредит на местную жительницу. Его сумма составила 700 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Местной жительнице поступил звонок на телефон. Звонившая девушка представила сотрудницей «Газпром Банка», а затем уговорила ее сообщить информацию о банковских картах и код из СМС.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что неизвестные оформили на женщину кредит на сумму в 700 тысяч рублей, но средства получить не смогли, потому что потерпевшая связалась с банком и заблокировала счета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Позднее с еще одной жительницей Невянска связался неизвестный. Он представился сотрудником «Сбербанка». Он убедил женщину снять со своей банковской карты 50 тысяч рублей и затем внести их на номер телефона мошенников. По этому факту также возбуждено уголовное дело.
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