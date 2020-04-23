В Невьянске мошенники оформили на местную жительницу кредит на сумму 700 тысяч рублей

Местной жительнице поступил звонок на телефон. Звонившая девушка представила сотрудницей «Газпром Банка», а затем уговорила ее сообщить информацию о банковских картах и код из СМС.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что неизвестные оформили на женщину кредит на сумму в 700 тысяч рублей, но средства получить не смогли, потому что потерпевшая связалась с банком и заблокировала счета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.