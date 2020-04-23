В Нижнем Тагиле из-за пандемии коронавируса отменили фестиваль Булата Окуджавы
Сегодня, 10:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле из-за сложной эпидемической обстановки был отменен фестиваль Булата Окуджавы, запланированный на май 2020 года, сообщает Центральная городская библиотека.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
На 15–16 мая было запланировано проведение финала всероссийского фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья…». Участникам предстояло спеть песни военных лет. Однако, в связи с введенными ограничениями из-за пандемии коронавируса, организаторы отложили его проведение до 2021 года.
Фестиваль-конкурс «Возьмёмся за руки, друзья…» посвящён творчеству поэта Булата Окуджавы. По традиции, его участники исполняют песни Окуджавы, читают стихи и поют песни, посвященные барду.
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