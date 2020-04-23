В Нижнем Тагиле из-за пандемии коронавируса отменили фестиваль Булата Окуджавы

На 15–16 мая было запланировано проведение финала всероссийского фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья…». Участникам предстояло спеть песни военных лет. Однако, в связи с введенными ограничениями из-за пандемии коронавируса, организаторы отложили его проведение до 2021 года.