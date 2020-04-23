В Нижнем Тагиле пансионат для престарелых и инвалидов закрывается на карантин
Сегодня, 17:22ОбществоФото: группа "Тагильский Пансионат" во ВКонтакте
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Закрывается на карантин пансионат «Тагильский». В этом учреждении находится более 400 престарелых людей и инвалидов, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Карантин в пансионате «Тагильский» вводят согласно приказу главы регионального Минсоцполитики Андрея Злоказова для того, чтобы свести к минимуму контакты подопечных учреждения. Персонал будет работать по сменам по 14 дней с постоянным пребыванием по месту работы. Медики будут регулярно проводить тесты на коронавирус у работников пансионата.
В учреждении находятся более 400 подопечных, там работают почти 200 человек.
Помимо пансионата в Нижнем Тагиле, еще семь соцучреждений Свердловской области закроются на карантин. По словам вице-мэра по соцполитике Валерия Сурова, задачу изолировать учреждения поставил Евгений Куйвашев. При этом о карантине в детских домах указаний пока не было.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей