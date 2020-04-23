В Нижнем Тагиле пансионат для престарелых и инвалидов закрывается на карантин

Карантин в пансионате «Тагильский» вводят согласно приказу главы регионального Минсоцполитики Андрея Злоказова для того, чтобы свести к минимуму контакты подопечных учреждения. Персонал будет работать по сменам по 14 дней с постоянным пребыванием по месту работы. Медики будут регулярно проводить тесты на коронавирус у работников пансионата.

В учреждении находятся более 400 подопечных, там работают почти 200 человек.