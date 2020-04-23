В полиции опровергли информацию об оштрафованном в Екатеринбурге волонтере
Сегодня, 19:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых опроверг информацию о привлечении волонтера к административной ответственности за нарушение самоизоляции.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее СМИ сообщили, что волонтера, который занимался доставкой продуктов, остановили на улице и привлекли к ответственности за то, что он нарушил режим самоизоляции.
Человек, в отношении которого действительно составлен материал, не является официальным представителем добровольческих организаций, в том числе не имеет отношения к волонтерскому штабу #немузеймусора», пояснил Валерий Горелых.
Также ранее сообщалось, что волонтер прошел регистрацию на сайте «Мы вместе» и начал работу. По данным СМИ, когда ему выписали протокол, он шел в штаб по сбору продуктов.
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