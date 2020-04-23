В полиции опровергли информацию об оштрафованном в Екатеринбурге волонтере

Ранее СМИ сообщили, что волонтера, который занимался доставкой продуктов, остановили на улице и привлекли к ответственности за то, что он нарушил режим самоизоляции.

Человек, в отношении которого действительно составлен материал, не является официальным представителем добровольческих организаций, в том числе не имеет отношения к волонтерскому штабу #немузеймусора», пояснил Валерий Горелых.