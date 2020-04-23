В свердловском Арбитражном суде спрогнозировали рост числа заявлений о банкротстве
Сегодня, 16:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Арбитражном суде Свердловской области заявили, что ожидают увеличения заявлений о банкротстве заемщиков по ипотеке в связи с пандемией коронавируса, пишет «УралБизнесКонсалтинг».
Как рассказал председатель Арбитражного суда Свердловской области Игорь Чураков, с начала 2020 года от физлиц в суд было подано более 1,3 тысячи заявлений о банкротстве. За аналогичный период 2019 года эта цифра составила 850. Также председатель суда отметил, что в основном о банкротстве заявляют женщины в возрасте от 35 до 45 лет, как правило, с детьми.
Бывают 20-летние, 25-летние должники. С большим количеством кредитов, набранных в микрофинансовых организациях, сказал Чураков.
По мнению Чуракова, в скором времени необходимо готовиться к росту количества заявлений, поданных от заемщиков по ипотеке.
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