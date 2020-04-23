В свердловском Арбитражном суде спрогнозировали рост числа заявлений о банкротстве

Как рассказал председатель Арбитражного суда Свердловской области Игорь Чураков, с начала 2020 года от физлиц в суд было подано более 1,3 тысячи заявлений о банкротстве. За аналогичный период 2019 года эта цифра составила 850. Также председатель суда отметил, что в основном о банкротстве заявляют женщины в возрасте от 35 до 45 лет, как правило, с детьми.