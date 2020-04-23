В Свердловской области из-за пандемии колонии перейдут на казарменное положение

По его словам, такой режим в каждой отдельной колонии будет вводиться только тогда, когда для жизни сотрудников будут созданы условия. Для этого будут перегруппированы помещения и организованы места отдыха.

Казарменное положение предполагает проживание сотрудников на территории учреждения в течение 14 дней. После этого им на смену приходит другая группа работников. Те, кто не задействован в охране, будут переведены на удаленную работу. Это позволит уменьшить риск заражения инфекцией заключенными.

По данным Левченко, на такой режим работы уже перешли 10 учреждений, с том числе следственные изоляторы.

Он добавил, что все сотрудники, заступающие на казарменное положение, сдают тест на коронавирус. На данный момент он ни у кого не выявлен. Он уточнил, что заболевших нет и среди заключенных.

Левченко рассказал, что в учреждениям соблюдаются и другие меры безопасности. Так, проводится дезинфекция продуктов, поступающих материалов, сануборка. У каждого входящего на территорию исправительного учреждения измеряют температуру.