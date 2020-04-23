Во Владикавказе после митинга во время пандемии возбудили уголовное дело

По версии следствия, прибывшие на место полицейские и сотрудники Росгвардии предложили гражданам разойтись, но они отказались. После этого силовики начали разгонять митингующих, используя при этом противоударные щиты. Им было оказано сопротивление, в результате чего пострадали 13 силовиков. 14 человек из митингующих арестовали на две недели. Также был задержан один из организаторов митинга на два месяца. По данным полиции, в общей сложности задержано 69 человек.