Во Владикавказе после митинга во время пандемии возбудили уголовное дело
После несогласованного митинга во Владикавказе Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело за хулиганство и насилие, сообщают «Новые известия».
Во время разгона митингующих пострадали 13 сотрудников Росгвардии и МВД.
В результате возбуждены уголовные дела по статьям 213 и 318 УК РФ за сопротивление представителям власти и применения насилия к ним.
По версии следствия, прибывшие на место полицейские и сотрудники Росгвардии предложили гражданам разойтись, но они отказались. После этого силовики начали разгонять митингующих, используя при этом противоударные щиты. Им было оказано сопротивление, в результате чего пострадали 13 силовиков. 14 человек из митингующих арестовали на две недели. Также был задержан один из организаторов митинга на два месяца. По данным полиции, в общей сложности задержано 69 человек.
Во Владикавказе 20 апреля вощле здания правительства был проведен несанкционированный митинг. Всего на улицу вышли более 2000 человек. Жители выразили недовольство карантином в стране, а также жаловались на потерю работы. Митингующих полицейские разогнали.