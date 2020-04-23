Жители Свердловской области подали больше двух тысяч заявлений на кредитные каникулы

По данным Уральского главного управления Банка России, всего за этот период подано 12 435 обращений об изменении условий кредитного договора. Из них по новому закону подано 2083 заявления. Банками рассмотрено 1667 обращений, в 44% случаев принято положительное решение.

Закон о предоставлении кредитных каникул вступил в силу с 3 апреля. Согласно ему, заемщик может получить отсрочку на оплату кредита, если он из-за коронавируса оказался в тяжелой ситуации или потерял больше 30% дохода. Заявление банк должен рассмотреть в течение пяти дней.

В Свердловской области кредитные каникулы чаще всего одобряются по ипотечным займам — 80%. По потребительским кредитам положительное решение принято в 43% случаев, по кредитным картам — 47%, по автокредитам — 5%. Основной причиной отказа является превышение максимальной суммы займа, которая установлена Правительством РФ.