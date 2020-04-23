Жителя Краснотурьинка оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о COVID-19 в Instagram
Жителя Краснотурьинска Александра суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за размещение фейковой информации о коронавирусе на своей странице в Instagram, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В конце марта 2020 года он разместил пост о том, что на территории Карпинска подтвержден коронавирус у одного из жителей.
Кроме того, мужчина сообщил, что ночью в Североуральске и Краснотурьинске увезли по одному человеку, у которых, скорее всего, будет подтвержден диагноз. Видеозапись он выложил в разделе «Друзья», но ее посмотрело много людей, в том числе и те, кто не состоял в группе.
Среди посмотревших запись была супруга друга Александра. Она переживала, потому что ее муж возвращался домой с попутчицей, которой позднее поставили диагноз «коронавирус». После этого мужчину направили в больницу для сдачи анализов. В итоге, ролик с постом был скопирован и передан в полицию.
На Александра был составлен протокол об административном правонарушении. Согласно данным Роспотребнадзора, на тот момент зараженных в упомянутых городах не было.
Во время судебного заседания Александр пояснил, что увидел информацию в одном из пабликов и предупредил знакомых о возможной опасности. Однако информация не подтвердилась. В результате мужчина был оштрафован на 30 тысяч рублей.
Ранее жители разных городов Свердловской области также получили штрафы за распространение фейковой информации о коронавирусе. Так, одним из оштрафованных также оказался житель Краснотурьинска. Один из распространителей проживает в Асбесте и двое в Екатеринбурге.