1,2 миллиарда рублей получат Нижний Тагил и Екатеринбург на реконструкцию дорог

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 1,2 миллиарда рублей направят на реконструкцию дорог в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Такое решение было принято на заседании правительства Свердловской области, сообщает департамент информационной политики. Отмечается, что эти средства региону выделили из федерального бюджета по просьбе губернатора Евгния Куйвашева. На реконструкцию путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле направят 600 миллионов рублей. Часть денег потратят на ремонт улицы Октябрьская, примыкающей к Циолковского. Такая же сумма будет потрачена на строительство транспортной развязки на пересечении переулок Базовый-улица Комсомольской-Сибирский тракт. Также принято постановление, которое вносит изменение в государственную программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года». Оно учитывает распределение дополнительных средств муниципалитетам, рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев. Напомним, мост на Циолковского в Нижнем Тагиле закроется на ремонт 11 мая. Об окончательной дате договорились представители подрядные организации, сотрудники ведомств и администрация города. Официальной датой закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагила названо 11 мая

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