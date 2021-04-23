Артем Голубев: Газизов вносит огромный вклад в развитие башкирского футбола

Летом 2020 года Газизов стал генеральным директором московского «Спартака», а в марте 2021 года вернулся в уфимский клуб на эту же должность.

Российский полузащитник «Уфы» Артем Голубев прокомментировал возвращение Шамиля Газизова в команду. — Шамиль Камильевич вносит огромный вклад в развитие башкирского футбола: занимается приглашением футболистов, контролирует целый ряд важнейших процессов. Он своего рода глава «Уфы». Газизов рад любому успеху команды — не только победе над «Спартаком». Да и нам приятно, когда у него хорошее настроение. Мы всегда бьемся и за тренера, и за гендиректора. В нашем клубе это нормально, — цитирует Голубева «Советский спорт», ссылаясь на RT. Напомним, что в сезоне 2017/18 годов «Уфа» при Газизове впервые заняла шестое место по итогам чемпионата России, что дало ей право участвовать в квалификации Лиги Европы.

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