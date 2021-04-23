Более 9,7 млн штрафов выписано тагильчанам за нарушение масочного режима за год

В Ленинском районном суде штрафы за нарушение масочного режима выписаны в 99% случаев

С 20 апреля 2020 года в Ленинском районном суде было рассмотрено 2,6 тысячи дел, при этом в 2,5 тысячи случаев судьи назначили штрафы. В Дзержинском районном суде штрафы назначены в 75% случаев, было рассмотрено 1,3 тысячи дел, из них по 964 назначены административные штрафы.