Более 9,7 млн штрафов выписано тагильчанам за нарушение масочного режима за год

Данные редакции TagilCity.ru предоставлены пресс-службами судов Пригородного, Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов Нижнего Тагила.
Всего с 20 апреля 2020 года в судах Нижнего Тагила было рассмотрено 7,3 тысячи административных дела по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Правонарушение влечет предупреждение, либо наложение административного штрафа, либо административный арест:
Там было рассмотрено 3,1 тысячи дел и выписано штрафов почти на 4,9 миллиона рублей. При этом, не было назначено ни одного административного ареста.
В Ленинском районном суде общая сумма по 2,5 тысячи делам составила более трех миллионов рублей, при этом в первом квартале 2021 года в среднем в день поступало около 11 протоколов об административных правонарушениях.
В Дзержинском районном суде назначено штрафов на сумму более 1,6 миллиона рублей по 964 случаям правонарушений. В пресс-службе отметили, что имеется один случай назначения максимальной суммы штрафа, во всех остальных случаях размер штрафа варьируется от одной до десяти тысяч рублей.
Меньше всего штрафов выписано в Пригородном районном суде Нижнего Тагила, сумма составила 154 тысячи рублей по 121 делу.
С 20 апреля 2020 года в Ленинском районном суде было рассмотрено 2,6 тысячи дел, при этом в 2,5 тысячи случаев судьи назначили штрафы. В Дзержинском районном суде штрафы назначены в 75% случаев, было рассмотрено 1,3 тысячи дел, из них по 964 назначены административные штрафы.
В Пригородном районном суде из 184 рассмотренных дел штрафы назначены 121 раз, то есть в 70%. В пресс-службе Тагилстроевского районного суда редакции TagilCity.ru предоставили данные только о рассмотренных делах, всего судьи рассмотрели 3,1 тысячи дел.
Сотрудники полиции, несущие службу по охране порядка, ежедневно осуществляют контроль за соблюдению масочного режима, действующего на территории Свердловской области, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Граждане должны соблюдать установленные нормы, находясь в общественных местах, в том числе в торговых центрах и общественном транспорте. В случае выявления нарушения сотрудники полиции составляют административный протокол по ст. 20.6.1КоАП РФ. Решение о наказании принимает суд. С начала 2021 года сотрудниками МУ МВД России «Нижнетагильское» составлено 1428 протоколов в отношении нарушителей, отметили в ведомстве.