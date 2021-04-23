Художнику Тиме Раде вынесен приговор за участие в несанкционированном митинге

Художнику Тиме Раде вынесен приговор за участие в несанкционированном митинге
Сегодня, 13:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Уличному художнику Тиме Раде из Екатеринбурга суд вынес приговор за участие в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального 23 января.

Он был признан виновным по части 5 статьи 20.2 (Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), пишет Znak.

В результате екатеринбуржец получил наказание в виде 39 часов общественных работ. В свою очередь, сам Радя пошутил, что хотел бы отработать на МКС, так как «там легко».

В качестве доказательства вины художника суд приобщил к делу видеозаписи, где видно, как его задерживают.

Когда в суде устанавливалась личность художника, то ему разрешили не снимать темных очков, а также с него не потребовали паспорт ввиду его отсутствия. По словам правозащитницы Дарьи Беляевой, это уникальный случай.

Напомним, Тимофей Радя был задержан за развернутый плакат на несанкционированном митинге 23 января. По словам очевидцев, друзья пытались отбить художника у силовиков, но в результате их самих задержали.

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