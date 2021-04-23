Краснодарский край получил тридцатикратный доход от инвестиций в горные курорты

Экономический эффект от инвестиций, направленных в Краснодарский край, оценили исследователи Института стратегических коммуникаций и соцпроектов. По их данным, регион получил 30 рублей дохода за каждый рубль, направленный на создание горнолыжных курортов и освоение регионального горного кластера.

Еще в преддверии Олимпиады-2014 край получил прибыль 1,7 трлн рублей за создание олимпийских курортов, пишет “Интерфакс”. Созданная инфраструктура, включая железнодорожные вокзалы, новые автомобильные развязки и дороги, принесла краю еще 2,7 трлн рублей. Повышенный интерес к Сочи возник после проведения Олимпиады, считают эксперты. Посещаемость местных курортов в 2014 году возросла до 5 миллионов человек. Спустя 5 лет число курортников выросло до 6,2 миллиона человек. Интересно, что Турцию посетило в 2019 году 4,5 миллиона россиян. По сравнению с 2014 годом обновленный сочинский аэропорт принял в 2019 году гораздо больше пассажиров. В связи с этим повысились и инвестиции в транспортную инфраструктуру. Олимпийские игры, проведенные в Сочи, также отразились на численности населения края. Прирост населения в Кубани составил 5%, при этом на 20% повысилась среднемесячная зарплата жителей региона. В прошлом году средняя зарплата составила здесь свыше 45 тысяч рублей. Размер валового регионального продукта с 2014 года вырос на 44%. В денежном эквиваленте его прирост составил около 2,6 трлн рублей. Показатели туристического потока незначительно сократились даже в период пандемии. Сразу после снятия ограничений цифры оказались практически рекордными – на новогодние праздники Сочи принял 260 тысяч гостей, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На территории Сочи в скором времени появится новый курорт – «Долина Васта». Это поможет разгрузить уже существующие курорты и привлечь большее число туристов. Общая сумма инвестиций составит порядка 80 миллиардов рублей.

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