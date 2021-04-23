Общественная палата потребовала проверить работу Европейского медицинского центра

Бочаров направил свое обращение по поводу ЕМС в Росздравнадзор и московский департамент здравоохранения. В нем он упомянул, что сотрудники медцентра и его руководство не раз становились участниками скандалов. В частности, клиника была замешана в скандале с суррогатными матерями — женщины вынашивали детей для ВИЧ-инфицированных мужчин, но не были уведомлены об этом статусе доноров, пишут «Новые известия».
Еще один скандал связан с пациенткой, которая проходила обследование на рак в медцентре. Сотрудники не обнаружили прогрессирующую болезнь, и в результате женщина упустила время на лечение.
Бочаров считает, что случаи, происходящие в ЕМС, не следует оставлять без внимания. Он посчитал недопустимой ситуацию, при которой ошибки медиков либо замалчиваются, либо становятся средством получения ими прибыли.
Как выяснилось, негативный опыт лечения в «Европейском медцентре» имеет множество пациентов. Так, два года назад в клинику привезли пациентку, находившуюся в весьма тяжелом состоянии. По закону об основах охраны здоровья в РФ экстренная помощь должна оказываться любой медорганизацией бесплатно, но в ЕМС об этом предпочли умолчать.
Таким образом, ЕМС использует безвыходные ситуации, в которые попадают люди, подсовывая им в этом состоянии бумаги, где мелким шрифтом сказано об услугах клиники. Затем в суде представители медцентра утверждают, что якобы предлагали бесплатную помощь пациенту, но он сам настаивал на оплате услуг.
Обычно суд не занимается выяснением причин, которые подтолкнули человека отказаться от бесплатных услуг и выкинуть кругленькую сумму денег. Но этот вопрос заинтересовал гражданское общество, в интересах которого сделать отечественную медицину этичной.