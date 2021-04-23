Общественная палата потребовала проверить работу Европейского медицинского центра

Бочаров направил свое обращение по поводу ЕМС в Росздравнадзор и московский департамент здравоохранения. В нем он упомянул, что сотрудники медцентра и его руководство не раз становились участниками скандалов. В частности, клиника была замешана в скандале с суррогатными матерями — женщины вынашивали детей для ВИЧ-инфицированных мужчин, но не были уведомлены об этом статусе доноров, пишут «Новые известия».