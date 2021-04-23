Подозреваемый в рассылке интимных фото девочкам из Екатеринбурга задержан полицией

20-летний молодой человек задержан правоохранительными органами по подозрению в развращении несовершеннолетних. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.

Молодой человек, который рассылал незнакомым несовершеннолетним девочкам из Екатеринбурга и других городов России фото и видео интимного характера, вычислили и задержали в начале апреля. Об этом сообщает E1 со ссылкой на источник в следственных органах. Мужчина не только писал понравившимся девушкам на их странички в соцсетях, но и высылал им фото и видео для взрослых. Увидев подобную переписку, одна из матерей девочек написала заявление в следственный комитет. В данный момент подозреваемый находится в СИЗО Екатеринбурга, стражи правопорядка проводят необходимые следственные мероприятия. По статье 135 Уголовного кодекса РФ молодому человеку грозит до 3 лет тюрьмы. Напомним, в середине апреля обыски по делу о детской порнографии провели силовики Центра по противодействию экстремизму в квартирах членов общества философа Ошо в Екатеринбурге. Обыски по делу о детской порнографии провели силовики в Екатеринбурге

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