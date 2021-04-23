Погубивший 8 человек в пожаре на Омской в Екатеринбурге приговорен к пожизненному

Погубивший 8 человек в пожаре на Омской в Екатеринбурге приговорен к пожизненному
Сегодня, 15:54ОбществоФото: 1mediainvest.ru
30-летнего жителя Екатеринбурга признали виновным в совершении массового убийства общеопасным способом, а также умышленном уничтожении имущества путем поджога.

Свердловский областной суд вынес приговор екатеринбуржцу, устроившему поджог барака на улице Омская в Екатеринбурге. Последнее заседание по громкому уголовному делу, которое рассматривалось с участием присяжных заседателей, состоялось 23 апреля.

Накануне коллегия присяжных заседателей единогласно вынесла вердикт о виновности злоумышленника в убийстве и повреждении имущества жителей дома.

Суд назначил жителю Екатеринбурга наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, пожар в бараке на Омской произошел 26 марта 2020 года. В нем погибли 7 человек, еще одна пострадавшая скончалась от травм в больнице. Подозреваемый в поджоге был задержан в начале апреля 2020 года.

Сюжеты:
Екатеринбург
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