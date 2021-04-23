Стрелявшему в человека на «Новомоссковском рынке» уральцу грозит до 5 лет тюрьмы

Стрелявшему в человека в июне 2020 года на «Новомоссковском рынке» в Екатеринбурге мужчине грозит до 5 лет лишения свободы — он произвел 14 выстрелов в потерпевшего.

В суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в причинении вреда здоровью с применением оружия на «Новомосковском рынке», сообщает пресс-служба прокуратуры. Жителю Екатеринбурга, 1984 года рождения предъявлены обвинения в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия. На территории рыночного комплекса «Новомосковский рынок» 13 июня 2020 года обвиняемый, являющийся одним из сопровождающих знакомого потерпевшего, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений вступил с последним в конфликт, завершившийся стрельбой из травматического пистолета. Обвиняемый, осознавая, что своими действиями он допускает грубое нарушение общественного порядка, имея умысел на причинение вреда здоровью, произвел 14 выстрелов в потерпевшего, в результате чего последнему были причинены телесные повреждения в виде многочисленных пулевых ранений, в том числе в области жизненно-важных органов, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. В скором времени уголовное дело будет направлено в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Напомним, 13 июня на Новомосковском рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка, которая вылилась в уголовное дело. В Екатеринбурге перестрелка на Новомосковском рынке вылилась в уголовное дело

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