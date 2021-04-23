Суд смягчил меру пресечения обвиняемому в педофилии 83-летнему уральскому тренеру

Заслуженный мастер спорта СССР получил более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий, рассказала Znak один из адвокатов Елена Афанасьева. По ее словам, следователи отказали в ходатайстве, избрав иную меру пресечения. Теперь Николаю Ражеву нельзя контактировать со свидетелями, а также пользоваться телефоном.
Напомним, Николай Ражев обвиняется в насилии сексуального характера над 10-летней девочкой. Эта история вызвала широкий общественный резонанс. Знакомые не верят, что мужчина мог причинить вред ребенку, а сторона защиты выступает с версией, что школьница оклеветала тренера из-за личной обиды. В начале марта Ражев встретился с омбудсменом Татьяной Мерзляковой в Екатеринбурге.