Суд смягчил меру пресечения обвиняемому в педофилии 83-летнему уральскому тренеру

Суд смягчил меру пресечения обвиняемому в педофилии 83-летнему уральскому тренеру
Сегодня, 19:31ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение выпустить из-под домашнего ареста 83-летнего детского тренера по теннису Николая Ражева, который обвиняется в педофилии.

Заслуженный мастер спорта СССР получил более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий, рассказала Znak один из адвокатов Елена Афанасьева. По ее словам, следователи отказали в ходатайстве, избрав иную меру пресечения. Теперь Николаю Ражеву нельзя контактировать со свидетелями, а также пользоваться телефоном.

Напомним, Николай Ражев обвиняется в насилии сексуального характера над 10-летней девочкой. Эта история вызвала широкий общественный резонанс. Знакомые не верят, что мужчина мог причинить вред ребенку, а сторона защиты выступает с версией, что школьница оклеветала тренера из-за личной обиды. В начале марта Ражев встретился с омбудсменом Татьяной Мерзляковой в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судизнасилованиетренеробвинениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы