Суд смягчил меру пресечения обвиняемому в педофилии 83-летнему уральскому тренеру

Заслуженный мастер спорта СССР получил более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий, рассказала Znak один из адвокатов Елена Афанасьева. По ее словам, следователи отказали в ходатайстве, избрав иную меру пресечения. Теперь Николаю Ражеву нельзя контактировать со свидетелями, а также пользоваться телефоном.