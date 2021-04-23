Свыше 220 тысяч рублей за скачок напряжения в электросети заплатит «МРСК Урала»

Женщина направила претензии в АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ОАО «МРСК Урала», но не получив ответа, решила обратиться в суд с иском о взыскании стоимость ущерба — 144 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также расходы на экспертизу и оплату услуг представителя в суде. В итоге Красноуральский городской суд удовлетворил исковые требования частично, с решением не согласились ни истец, ни ответчик и подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд.