Свыше 220 тысяч рублей за скачок напряжения в электросети заплатит «МРСК Урала»

Свыше 220 тысяч рублей за скачок напряжения в электросети заплатит «МРСК Урала»
Сегодня, 13:45ОбществоФото: Евгения Гаева
По решению суда свыше 220 тысяч рублей заплатит ОАО «МРСК Урала» жительнице Красноуральска, у которой сгорела бытовая техника из-за скачка напряжения в электросети.

В результате скачка напряжения из-за упавшей на провода ветки дерева у свердловчанки вышли из строя холодильник, стиральная машина, цифровая фоторамка, роутер, ТВ-приставка, телевизор, системный блок компьютера, универсальный адаптер и акустическая система, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Женщина направила претензии в АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ОАО «МРСК Урала», но не получив ответа, решила обратиться в суд с иском о взыскании стоимость ущерба — 144 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также расходы на экспертизу и оплату услуг представителя в суде. В итоге Красноуральский городской суд удовлетворил исковые требования частично, с решением не согласились ни истец, ни ответчик и подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд.

Однако Свердловский областной суд не нашел оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции, оно уже вступило в законную силу.

Напомним, в Серове местному жителю коммунальная служба выплатит 95,7 тысячи рублей за сгоревший телевизор из-за скачка напряжения.

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