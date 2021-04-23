Тагильчанка с инвалидностью лишилась жилья из-за кредита для бывшей снохи

Ларисе нужны были деньги, чтобы гасить другие кредиты. Мне было 52 года, я нигде не работала, была на пенсии по инвалидности. Тогда Ларисе помогла знакомая. Ей сделали справку о зарплате, где было написано, что я работаю и получаю 70 тысяч. Три года она платила, а потом на меня обрушились звонки коллекторов. Алексей с Ларисой развелись, а на мне остался долг 800 тысяч рублей,рассказала Галина.