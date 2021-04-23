Тагильчанка с инвалидностью лишилась жилья из-за кредита для бывшей снохи

Галине Казанцева 65 лет, она 12 лет отработала в ракетных войсках стратегического назначения в поселке Свободный. Галина - инвалид второй группы из-за макулодистрофии сетчатки глаза (заболевание, при котором поражается сетчатка глаза и нарушается центральное зрение). Сейчас из-за возникших проблем после развода сына женщина пропускает реабилитацию, которую регулярно проходила в городе Кисловодске. Теперь на это не хватает времени и денежных средств - их семья тратит на судебные разбирательства и оплату услуг, предоставленных юристами.
В квартире на Садовой у женщины везде лекарства - то давление шалит, то другие болячки беспокоят. Но основная боль - это огромные долги, которые оказались на ней после развода сына. Женщина держит в руках большую папку с документами, где хранятся данные по кредитам, решения суда и другие отголоски неудачного брака ее сына.
Алексей и Лариса Николайчук познакомились в 2003 году. Ларисе было 45 лет (она всего на два года младше Галины), а Алексею 27. Мужчина работал на НТМК, женщина вела адвокатскую деятельность. Уже через год после знакомства пара подала заявление в ЗАГС, чтобы узаконить свои отношения. Брачного контракта у пары не было.
Молодожены взяли в ипотеку квартиру в доме № 60 по улице Дружинина в Нижнем Тагиле. Мужчина вместе со своим братом обустраивали купленную квартиру, а по инициативе Ларисы Николайчук была куплена в кредит дорогостоящая мебель, делится мать молодого человека.
Алексей имел стабильный заработок и отдавал жене деньги на погашение платежей по ипотеке. После начался кризис и покрывать расходы молодому человеку стало нечем. Из случайного письма, которое пришло на имя жены, он узнал, что Лариса не погашала задолженности по ипотеке, сообщает Алексей Николайчук.
История семейных кредитов продолжилась в 2006 году, тогда Алексей взял кредит в «Сбербанке» 650 тысяч рублей и купил фургон MAN. А жена оформила денежный кредит в «Газпромбанке». Молодой человек занялся грузоперевозками и стал хорошо зарабатывать, кредиты удалось закрыть.
В 2007 году Лариса уговорила Галину взять кредит в «Банке Москвы» на 900 тысяч рублей. Еще женатый на Ларисе Алексей написал расписку, что получил деньги от матери по 16% годовых (расписка имеется в распоряжении редакции).
Ларисе нужны были деньги, чтобы гасить другие кредиты. Мне было 52 года, я нигде не работала, была на пенсии по инвалидности. Тогда Ларисе помогла знакомая. Ей сделали справку о зарплате, где было написано, что я работаю и получаю 70 тысяч. Три года она платила, а потом на меня обрушились звонки коллекторов. Алексей с Ларисой развелись, а на мне остался долг 800 тысяч рублей,рассказала Галина.
В 2013 году, когда Алексей и Лариса Николайчук развелись, Алексей остался должен бывшей жене солидную сумму. Общую ипотеку, за которую в браке у них образовалась задолженность, по словам Алексея, женщина погасила через неделю после развода, откуда у нее были деньги на это - он не знает. В итоге Ленинский районный суд Нижнего Тагила постановил, что Алексей должен бывшей супруге 980 тысяч рублей за половину стоимости автомобиля, который приобрела пара, находясь в официальном браке, и 50% от стоимости квартиры, которую супруги брали в ипотеку.
Квартира, в которой сейчас проживает Галина, была записана на Алексея до 2016 года, позже мужчина переоформил ее на мать.
Мама продала свою квартиру на Вагонке, чтобы погасить наши совместные кредиты с бывшей женой. Денег, чтобы рассчитаться с мамой, у меня не было. Я решил подарить ей квартиру в доме № 12 по улице Садовой, которая досталась мне по наследству от бабушки. Сейчас моя бывшая жена добивается выселения матери. Если ее выселят — маме некуда идти, сообщает Алексей.
Теперь его экс-супруга пытается выселить бывшую свекровь-инвалида. Недавно Галина обнаружила, что документы об оплате коммунальных услуг приходят на имя Ларисы Николайчук.
По словам Алексея, квартира на Садовой принадлежит Ларисе Николайчук с 28 декабря 2020 года, она была переписана без подписей и уведомлений в адрес семьи Николайчук, на основании постановления и акта, написанного приставами. Также мужчина заявил, что узнал об этом только на судебном процессе по другому делу. Согласно статье 446 Гражданско-процессуального кодекса РФ, запрещено изъятие единственной квартиры или дома.
Я об этом узнал 22 декабря, на судебных заседаниях с Ларисой, она периодически подает на проценты по 208 статье. Только тогда я узнал, что приставами было вынесено постановление. От случившегося мне стало плохо. Оказывается, все это она сделала только при помощи приставов, вообще без моего участия. С постановлением о передаче квартиры в пользу Лошкаревой я ознакомился только после нового года. Квартира являлась единственным жильем для матери, выселять ее - незаконно,вспоминает мужчина.
На сегодня Лариса Николайчук состоит на службе в одной из адвокатских коллегий Нижнего Тагила. Чтобы выяснить, почему она настаивает на выселении Галины Казанцева из квартиры, корреспондент TagilCity.ru связался с женщиной в одном из мессенджеров. Однако Лариса отказалась давать комментарии по этому поводу. По словам Галины, на связь с семьей Николайчук женщина тоже не выходит.
23 апреля тагильчанка вышла на одиночный пикет, чтобы привлечь внимание к своей беде. Женщину поддержали соседи.
Я ветеран вооруженных сил, пенсионер, вторая группа инвалидности. Она военнослужащий, служила страшим прапорщиком, уволилась по состоянию здоровья. Это мой однокашник. Я за нее стою. Я прошу, обращаясь к власти, если она для народа. Путин сказал: главная власть - народ. Народ и еще раз народ! Обращаюсь к единственной партии власти: найдите концы. Шестой год человек мучается. Это что такое?возмущается сосед Галины - Вячеслав Палкин.