Тагильский центр материнства «Дар жизни» закрыл сбор средств за долг по отоплению

Напомним, тагильскому благотворительному центру материнства «Дар жизни» в Нижнем Тагиле администрация города выделила помещение на улице Горошникова, 68 в марте 2017 года. Однако, кризисный центр для нуждающихся матерей открыли только в июле 2020 года после ремонта. Оказалось, что все это время нужно было платить за отопление. ООО «ТагилТеплоСбыт» выставил счет на 111 тысяч рублей. Часть долга Екатерина Ромашко погасила сразу, в феврале 2021 года был объявлен сбор на сумму 72 тысячи рублей. Центр получил рассрочку на оплату на три месяца. Большую часть средств, 20 тысяч рублей, перевел один меценат, пожелавший остаться неизвестным.