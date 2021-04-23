Центробанк отозвал лицензию у пермского Проинвестбанка

Центробанк отозвал лицензию у пермского Проинвестбанка
Сегодня, 19:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у пермского Профессионального инвестиционного банка. 315 место по величине активов занимала кредитная организация.

Теперь вкладчики Проинвестбанка получат свои выплаты не позднее 7 мая. Их начнет выплачивать Агентство по страхованию вкладом. Примерно в 833,2 миллиона рублей оценивается размер страховой ответственности АСВ. Об этот информирует сообщение агентства.

Отмечается, что для выплат возмещения по вкладам АСВ и приема заявлений вкладчиков планируется использовать банки-агенты. Они будут отобраны не позднее 29 апреля.

Напомним, 16 апреля 2021 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва». Это решение связано с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

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