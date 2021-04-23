Центробанк отозвал лицензию у пермского Проинвестбанка

Теперь вкладчики Проинвестбанка получат свои выплаты не позднее 7 мая. Их начнет выплачивать Агентство по страхованию вкладом. Примерно в 833,2 миллиона рублей оценивается размер страховой ответственности АСВ. Об этот информирует сообщение агентства.